Nel secondo tempo al 6’ pareggia La Mantia di testa su cross di Sabelli. Al 24’ l’Empoli passa in vantaggio con Matos, tiro di sinistro. Al 26’ Mancosu dei salentini non concretizza una buona occasione. Il Lecce è quarto in classifica con 62 punti e giocherà le semifinali dei play off per la promozione in Serie A contro la vincente del turno preliminare tra il Venezia e il Chievo Verona.

Nella trentottesima giornata di Serie B il Lecce perde 2-1 a Empoli. Nel primo tempo al 24’ Stepinski dei salentini non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 24’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con lo spagnolo Rodriguez, tiro di destro su passaggio di Paganini. Al 36’ Stulac dei toscani con un tiro di sinistro non inquadra la porta.