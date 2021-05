Quest'ultimo si confronterà per la prima volta con Diego Armando Maradona, anch'egli titolare dal 1' nella gara che terminerà sul risultato di 2-2. Il secondo confrontò sarà in Spagna nel 1982 dove, per la Coppa del Mondo, Italia e Argentina si affrontarono nel Girone eliminatorio che comprendeva anche il Brasile.

Roma, sabato 26 maggio 1979. Allo Stadio Olimpico, l'Argentina, ospite dell'Italia per una gara amichevole, ha l'occasione per riscattare a 1 anno di distanza dall'1-0 subìto dagli azzurri nel Mondiale da essa organizzato nel 1978. La selezione sudamericana sfiorerà l'obiettivo con il doppio vantaggio, intervallato da quello dell'Italia con le reti di Causio al 25' e di Paolo Rossi al 55'.