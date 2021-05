75° Anniversario della Repubblica Italiana: al Sacrario di Bari la cerimonia commemorativa

BARI - Mercoledì 2 giugno si svolgerà presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari la cerimonia commemorativa del 75° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.La manifestazione avrà inizio alle ore 10:30 alla presenza dell’On. Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato dal Governo, con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’alloro e la firma dell’Albo d’Onore, in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale.La celebrazione, in forma solenne, vedrà la partecipazione del Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, del Comandante del Comando Scuole AM/terza Regione Aerea e Comandante del Presidio Militare di Bari, Gen. S.A. Aurelio Colagrande e delle massime autorità, nel pieno rispetto delle previsioni normative dettate dall’emergenza epidemiologica in atto, di distanziamento sociale evitando qualsiasi forma di assembramento.