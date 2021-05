Anche San Nicola personaggio dei fumetti

- Tre caracche verso Mira (edizione di Pagina, 2001)), di Roberto Cavone e Antonio Porta, con consulenza storica di Pierluigi Lavermicocca e contributi di Vito Maurogiovanni e Nicola Carnimeo; - La storia di San Nicola a fumetti di Vito Maurogiovanni (Bracciodieta Editore, 2003), disegni di Giuseppe Sansone e Laura Pinto. Introduzione di padre Vito Matera O.P.; - San Nicola tra Oriente e Occidente (Éditions du Signe, 2003) di Thierry Wintzner e Vincent Wagner), al quale hanno collaborato Claude Kevers-Pascalis, Patrice Di Silvestro, Domenico D’Oria, Nino Lavermicocca, Mons. Roman Mensing, l’Associazione Connaissance et Renaissance della Basilica di Saint-Nicolas-de-Port e Francis Keller per la colorazione; - La storia di San Nicola a fumetti (Di Vitto Editore, 2007), di don Renato D’Amico e Stefano Di Vitto, presentato da S.E. Mons. Francesco Cacucci, S. Em. Cardinale Angelo Scola, Mons. Angelo Spina, con le note storiche di padre Gerardo Cioffari O.P., direttore del Centro Studi Nicolaiano della Basilica di San Nicola di Bari; - La stòrie de Sanda Necòle - La storia di San Nicola (Gelsorosso editore, 2013), di Vito Signorile, con introduzione di padre Damiano Bova O.P., disegni di Giuseppe Sansone e progetto di Paolo Azzella. L’edizione di Gelsorosso, è particolare, poiché è presentata sia in lingua che il dialetto barese; - Opera al bianco – San Nicola da Myra a Bari (Hazard edizioni, 2017), di Olga Mazzolini e Samuele Sambuco. Distribuita con La Gazzetta del Mezzogiorno. Presentazione di padre Ciro Capotosto O.P.

Il fumetto è rappresentato da una nuvoletta contenente frasi o battute attribuite a personaggi raffigurati in disegni o in sequenze di disegni: album, racconto, romanzo a fumetti, ecc.Nato negli USA nel 1895, quando Joseph Pulitzer (1847-1911), giornalista ed editore, aggiunse ai quotidiani della domenica, un supplemento a colori, illustrato per l’infanzia: le storie di Yellow Kid, monello delle squallide periferie americane, disegnate da Richard Felton Outcault per il quotidiano americano The World. Il successo fu strepitoso e da allora si moltiplicarono i supplementi dei quotidiani, illustrati da molti fumettisti e con vari personaggi comici e satirici.In Italia, nel dicembre 1908, apparve il Corriere dei Piccoli, supplemento domenicale del Corriere della Sera. I migliori fumetti italiani sono considerati: Diabolik, Cattivik, Alan Ford, Dylan Dog, Tex, Corto Maltese, Tiramolla, Lupo Alberto, ecc., ai quali si sono aggiunti molti altri e di varia natura. Ma queste sono altre storie.Oggi, anche San Nicola si impone all’attenzione dei bambini e degli adulti, attraverso una serie di pubblicazioni che allargano sempre più la conoscenza del Santo più noto al mondo, entrando anch’egli nel firmamento dei fumetti con varie edizioni.Belle storie quelle di San Nicola raccontate nei fumetti di vari autori, alcuni anche stranieri, che fanno di San Nicola un personaggio assai popolare anche perché attraverso i fumetti viene conosciuto dai bambini.Ne segnalo alcune, presenti nella mia biblioteca: