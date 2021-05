"In Puglia più uffici di giustizia di prossimità, attivo il bando per i Comuni"

BARI - E’ancora attivo l’Avviso pubblico, rivolto a Comuni ed Unione dei Comuni pugliesi, per le manifestazioni di interesse per l’apertura di uffici di giustizia di prossimità. Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per il coordinamento del Piano per Taranto."La Regione Puglia, infatti, - prosegue la nota - ha aderito al PON del Ministero della Giustizia, col ruolo di dimensionare e collocare i Presidi volti a migliorare il funzionamento dell’attività giurisdizionale nazionale attraverso modelli organizzativi innovativi, sostenibili, di prossimità. Il bando ha già prodotto la prima graduatoria, pubblicata sul Burp n. 67, del 17 maggio 2021, che vede potenziali beneficiari 28 Enti su 55 finanziabili. Per la provincia di Taranto, sono presenti i Comuni di *Manduria*, *Ginosa*, ed il Comune di *Faggiano* cui faranno capo anche i Comuni di Carosino, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Marzano e Sava. Sono ancora a disposizione fondi per ulteriori 27 Comuni, fino al 30. 6.2022, per dotare i nostri territori di una rete di uffici di giustizia di prossimità importanti dal punto di vista sociale per tutti i cittadini ed in particolare per le fasce più deboli. Un’ opportunità che potrebbero utilizzare molti nostri Comuni", conclude Borraccino.