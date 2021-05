Bari-Foggia, derby playoff rinviato al 19 maggio

- Si disputerà mercoledì 19 maggio e non più mercoledì 12 l'incontro Bari-Foggia valido per il sedicesimo di finale dei playoff di Serie C. Il posticipo del derby pugliese è stato reso necessario, insieme a tutti gli altri spareggi per la promozione in B programmati in questa settimana, per consentire il recupero della gara Triestina-Virtus Verona, non disputata domenica 9 maggio a seguito dei casi di positività riscontrati nella squadra veronese. E' quanto stabilito dal Consiglio della Lega di Serie C, riunitosi in seduta straordinaria nella mattinata di lunedì 10 maggio 2021.