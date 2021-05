Bari, pulizia del litorale cittadino: fino al 31 maggio le attività straordinarie, dal 1 giugno al 15 settembre il servizio ordinario estivo

BARI - L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli rende noto che AMIU Puglia ha affidato il servizio di pulizia del litorale cittadino in due lotti, uno per la pulizia del litorale balneabile e l’altro per la spiaggia di Pane e pomodoro.Per ciascuno dei lotti il servizio è articolato in due fasi, una di pulizia straordinaria avviata il 22 maggio (e che terminerà il 31 maggio), e una di pulizia ordinaria dal 1 giugno al 15 settembre prossimo.Il lotto 1, per la pulizia del litorale, è stato affidato alla cooperativa Shiva, che impiegherà 26 operatori dalle ore 5 alle 9 per sette giorni a settimana per l’intero periodo di affidamento. Il lotto 2, relativo alla pulizia di Pane e Pomodoro, è stato aggiudicato invece alla cooperativa Equal time, che fino al 31 maggio impiegherà per la pulizia straordinaria 12 persone su un unico turno, dalle ore 5 alle 9 e, a partire dal 1 giugno, lo stesso numero di operatori impegnati però su più turni, come di seguito specificato:· dalle ore 5 alle 9: svuotamento cestini, sostituzione sacchi, rastrellamento sabbia, rimozione eventuale fogliame, rastrellamento e spianatura sabba, spazzamento e rimozione rifiuti viabilità pedonale esterna (5 operatori);· dalle ore 9 alle 13: pulizia giornaliera di mantenimento della spiaggia, dell’arenile, della pavimentazione, della parte in ciottoli, dei pontili e della parte a massi nonché del parcheggio, svuotamento cestini e sostituzione sacchi (2 operatori);· dalle ore 13 alle 17: pulizia giornaliera di mantenimento della spiaggia, dell’arenile, della pavimentazione, della parte in ciottoli, dei pontili e della parte a massi nonché del parcheggio, svuotamento cestini e sostituzione sacchi (2 operatori);· dalle ore 16 alle 20: pulizia giornaliera di mantenimento della spiaggia, dell’arenile, della pavimentazione, della parte in ciottoli, dei pontili e della parte a massi nonché del parcheggio, svuotamento cestini e sostituzione sacchi, rastrellamento della sabbia (3 operatori).“Siamo quasi entrati nel pieno della stagione balneare - ha commentato Pietro Petruzzelli - che molto probabilmente sarà più vivace rispetto al passato, visto il lungo periodo di restrizioni e limitazioni. Mai come quest’anno, quindi, sarà fondamentale garantire un buon servizio di pulizia e tutelare il più possibile il nostro litorale, anche perché abbiamo registrato un’enorme produzione di rifiuti “usa e getta” a causa della normativa anticovid. Infatti, crescendo a dismisura l’asporto dei prodotti alimentari, parte di questi imballaggi vengono gettati per strada e non differenziati come si dovrebbe. Pertanto è necessario controllare il territorio e rafforzare il servizio di pulizia nei luoghi più frequentati, motivo per cui, accanto al servizio di pulizia del litorale già attivo, ho chiesto ad Amiu di effettuare un secondo passaggio pomeridiano sul waterfront di San Girolamo e sulle due spiagge libere di San Cataldo, quella accanto al ristorante Provolina e l’area adiacente al lido San Francesco, dove ogni giorno centinaia di persone scelgono di passare le loro giornate. L’amministrazione, con il prezioso contributo di Amiu Puglia, ha provveduto a sistematizzare il servizio tarandolo sull’effettivo bisogno determinato dall’affluenza dei bagnanti sui diversi tratti di costa. Ci aspettiamo la stessa attenzione e cura del nostro territorio da parte di tutti i cittadini, perché solo così potremo mantenere la nostra città e il nostro mare puliti”.“Certamente questa primavera ci traghetterà verso un’estate di normalità - ha sottolineato il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella -. Amiu, come ogni anno, contribuirà alla pulizia della nostra splendida città organizzando servizi giornalieri e straordinari lungo tutti i tratti di costa che giorno e notte vengono frequentati per la balneazione, per lo sport o semplicemente per una passeggiata all’aperto. Abbiamo provveduto ad implementare i cestoni e i carrellati, soprattutto in prossimità dei luoghi più frequentati, ma il nostro impegno rischia di essere vano se si continuerà ad abbandonare i rifiuti per strada anziché utilizzare correttamente tutti i contenitori a disposizione”.