Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 83-73 a Trento

Terzo quarto, Bostic 42-37 per i pugliesi. Ancora Bostic, 52-49. Bostic, 56-54. Morgan, Trento trionfa 60-56. Quarto quarto, Forray 65-56 per gli altoatesini. Williams, 69-62. Browne tripla, 72-62. Willis tiene in corsa l’ Happy Casa, però 75-69 per la squadra avversaria. Browne, 79-71 per gli altoatesini. Trento vince questo quarto e 83-73 tutta la partita.





Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. E’ seconda in classifica con 38 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Bostic 18 punti e Harrison 17. Negli altoatesini Morgan 22 punti e Williams 16. Nella trentesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà lunedì 10 Maggio alle 20, 45 in casa contro Varese.

Nel recupero della ventinovesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 83-73 a Trento. Primo quarto, Thompson 9-6 per i pugliesi. Perkins, 15-10. Ancora Thompson, Brindisi prevale 18-15. Secondo quarto, Morgan impatta per Trento, 18-18. Visconti, tripla 21-20 Happy Casa. Mayè, 25-23 per Trento. Harrison consente ai pugliesi di raggiungere la parità, 25-25. Morgan, 32-25 per gli altoatesini. Browne preciso nei tiri liberi, Trento si impone 35-32.