Basket, Play Off: Venezia vince 93-91 in casa con Sassari e vola in semifinale

Terzo quarto, Bilan 51-36 per i sardi. Di nuovo Bilan, 57-44. Watt tiene in gara i veneti, ma 60-47 per i sardi. Kruslin, 67-49. Bendzius, 70-52. Spissu, Sassari trionfa 77-63. Quarto quarto, Stone tiene in corsa i veneti, però 77-66 per i sardi. Bendzius, 78-68 Sassari. Spissu, 80-70. De Nicolao impatta per i veneti, 87-87. Bendzius, 91-89 Sassari. Tonut, tripla Venezia vince questo quarto e 93-91 tutta la partita. Successo importante per i veneti. Migliori marcatori, nella squadra di Walter De Raffaele Daye 20 punti e Stone 16. Nei sardi Bilan 26 punti e Bendzius 16.

- Nella quinta gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile Venezia vince 93-91 in casa con Sassari e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Gentile 3-0 per i sardi. Jerrells, 4-3 per i veneti. Tripla di Burnell, 12-11 Sassari. Bilan, 18-14. Daye, 19-18 per la squadra di Walter De Raffaele. Watt e Cerella, Venezia prevale 24-23. Secondo quarto, Bilan impatta per i sardi 27-27. Kruslin, 33-29 Sassari. Spissu, 40-31. Ancora Kruslin, 43-34. Happ, Sassari si impone 49-36.