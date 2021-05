Dg Asl Taranto, Perrini (FdI): "Ai colleghi tarantini l'invito a fare squadra"

TARANTO - "La scadenza delle cariche di direttori generali delle Asl pugliesi merita un'attenzione preventiva da parte di tutto il consiglio regionale. In particolare per quanto riguarda l'Asl di Taranto, il mio invito ai colleghi consiglieri regionali tarantini -soprattutto di maggioranza- è di non farsi abbindolare dal solito metodo di Emiliano (apparentemente conciliante ma fortemente divisivo) di scegliere i nomi in base al suo tornaconto o resoconto elettorale". Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Puglia, Renato Perrini."Stavolta - prosegue la nota - bisogna fare squadra e mettere al primo posto la tarantinità: la nostra provincia ha persone qualificate che ben possono rispondere al ruolo di dg. Non mi importa avere una "sanità tarantina come quella svizzera", per riportare le parole del dg Stefano Rossi; mi importa che la sanità tarantina sia al passo con i tempi e con quella italiana".