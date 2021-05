Botte al marito che va a prostitute

Tra moglie e marito non mettere il dito, raccomandava un vecchio adagio, figuriamoci cosa succeda con in mezzo una prostituta. L'episodio è accaduto in Via Glomerelli, a Bari, dove una moglie ha pizzicato il proprio marito far entrare in macchina una prostituta. Subito è scattata la violenza nei confronti del coniuge infedele, preso a schiaffi e a male parole, con l'incolpevole prostituta presa per capelli. Naturalmente le urla e le violenze della donna hanno attratto l'attenzione dei passanti incuriositi, creando ingorghi e rallentamenti lungo la strada.