L'Inter non si ferma più: 3-1 anche alla Roma

Nella ripresa il ritmo dell'Inter cala e la Roma prova a mettere fuori l'orgoglio. Va vicina al pareggio con Pellegrini, con Dzeko che colpisce il palo e ancora con l'armeno. Radu, però, è sempre reattivo. l'Inter sfrutta le ripartenze. Da una di esse Pinamonti potrebbe timbrare il cartellino con gol, ma la palla esce di poco. Intanto proprio l'ingresso della punta genera una reazione negativa di Lautaro che ha un diverbio a distanza con Conte. In campo entra anche Hakimi che nel finale regala l'ennesima gioia personale a Lukaku. L'Inter, con una maglia da uno stile molto originale questa sera, non vuol lasciar punti anche da campione d'Italia.

Continua a suon di vittorie la festa dell'Inter. Al Meazza, la vittoria per 3-1 contro la Roma, è il quindicesimo successo consecutivo. I nerazzurri sbrigano la pratica nel primo tempo, sin dai primi affondi. Quello di Darmian sulla sinistra permette a Brozovic di calciare a rete e sbloccare il risultato. Dopo pochi minuti a servire la palla vincente è Lukaku. Ad esultare per la rete è Vecino, schierato titolare da Conte, insieme alla conferma di Ranocchia e Radu in porta. I padroni di casa offrono momenti di bel gioco, anche sei giallorossi accorciano le distanze con Mkhikitaryan dopo una bella combinazione con Dzeko. Prima di entrare negli spogliatoi Lautaro entra al posto di Sanchez che si fa male.