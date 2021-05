Calcio, valzer di allenatori sulla panchina del Lecce per sostituire Corini

FRANCESCO LOIACONO - Un Lecce rasserenato dalla notizia della guarigione di Marco Mancosu dal cancro, può concentrarsi sulla scelta del successore di Eugenio Corini. In lizza per la sua successione ci sono Marco Baroni e Alfredo Aglietti. Si allontana il rinnovo di Marco Baroni con la Reggina dopo la salvezza ottenuta con i calabresi.

Baroni sembra in pole position per sostituire nella prossima stagione in Serie B l’esonerato ex tecnico Corini. Baroni ha rifiutato un contratto di due anni con i calabresi. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha avviato contatti con Baroni, che sarebbe il tecnico giusto per cercare di ritornare in Serie A.

In alternativa a Baroni ci sarebbe Alfredo Aglietti che fino al 10 Maggio ha allenato il Chievo Verona in B. In corsa ma più distaccati ci sarebbero Giovanni Stroppa che era a Crotone in A prima dell’esonero e dell’arrivo di Serse Cosmi e Luca D’Angelo, l’attuale tecnico del Pisa. Ma per il momento il Lecce cercherà di arrivare presto a Marco Baroni.