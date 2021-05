Caparezza: l’album “Exuvia” è Disco d’oro

(Foto Ufficio Stampa)

Dopo aver debuttato al numero uno della classifica ufficiale dei dischi più venduti, “Exuvia”, il nuovo album di Caparezza pubblicato il 7 maggio, è stato certificato oggi disco d’oro da FIMI/GfK.

L’album, anticipato dal singolo “La Scelta”, che ha chiuso la settimana alla seconda posizione della classifica EarOne, rimanendo il brano italiano più trasmesso dalle radio, contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. L’exuvia è, in sintesi, il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. Caparezza prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “exuvia”.





L’Exuvia Tour di Caparezza è atteso per febbraio 2022





19 febbraio 2022 – JESOLO (VE) – PALA INVENT





23 febbraio 2022 – MANTOVA – GRANA PADANO ARENA





25 febbraio 2022 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM





26 febbraio 2022 – LIVORNO – MODIGLIANI FORUM





4 marzo 2022 – PESARO (PU) – VITRIFRIGO ARENA





5 marzo 2022 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA





11 marzo 2022 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT





14 marzo 2022 – ANCONA – PALA PROMETEO





16 marzo 2022 – NAPOLI – PALAPARTENOPE





18 marzo 2022 – BARI – PALA FLORIO





21 marzo 2022 – CATANIA – PALA CATANIA





25 marzo 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM





29 marzo 2022 – TORINO – PALA ALPITOUR