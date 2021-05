Champions: il City stende il Psg e vola in finale

(via Manchester City Fb)

- È il Manchester City la prima squadra a staccare il biglietto per la finale di Istanbul. I Citizens hanno battuto il Psg per 2 a 0 ottenendo la prima finale di Champions della loro storia.Dopo il 2 a 1 conquistato al Parco dei Principi, gli uomini di Guardiola hanno dominato anche la gara di ritorno portandosi in vantaggio all'11'. De Bruyne ha provato il tiro dalla distanza e la respinta della difesa avversaria ha regalato a Mahrez la possibilità di mettere la palla in rete. Il raddoppio è arrivato al 63' grazie alla doppietta del calciatore algerino, abile a finalizzare un assist perfetto di Foden dopo una splendida azione in velocità degli inglesi.Nel finale tra i giocatori del Psg ha prevalso il nervosismo culminato con il cartellino rosso al 69' a Di Maria, autore di un pestone ai danni di Fernandinho. Il palo colpito da Foden ha sancito la supremazia del City sui francesi.