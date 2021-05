E' stato arrestato il medico che prestava servizio, fino al licenziamento di marzo, all'Istituto Tumori di Bari con l'accusa di aver illecitamente fatto pagare ad un paziente oncologico ingenti somme di denaro per la somministrazione di un farmaco, che si poteva ottenere gratuitamente grazie al Sistema sanitario nazionale. Paziente che, per poter procurarsi tale farmaco, è stato costretto a chiedere sostegno economico ad amici e parenti.In un comunicato stampa, il Direttore dell'Istituto Giovanni Paolo II°, Alessandro Delle Donne, oltre a ringraziare per l'operato le forze dell'ordine, ha dichiarato: "Fatti di tale gravità non devono succedere, mai, soprattutto nei luoghi in cui il patto di alleanza terapeutica fra medico e paziente deve fondarsi su un fortissimo rapporto fiduciario improntato all'etica deontologica e professionale".