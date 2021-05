Come pulire velocemente l’ufficio

Se desideri mantenere sempre pulito il tuo ufficio e desideri organizzare in maniera efficace l’attività di pulizia, ti daremo tutte le dritte del caso per farlo in maniera corretta.

I prodotti che ti serviranno per le pulizie in ufficio

Come puoi ben immaginare, la pulizia in ufficio ricopre un ruolo davvero importante, poiché si trascorre diverso tempo in questi ambienti. Proprio per questo, è necessario disinfettare l’ufficio con i prodotti appropriati, così da non ritrovarsi con superfici calpestabili sporche o peggio ancora con tavoli o sedute sporche di polvere. Iniziamo dicendo che per pulire in maniera corretta queste camere in cui si lavora è fondamentale acquistare un carrello per le pulizie: in questo modo, sarà più semplice potersi muovere da una stanza all’altra senza dover ogni volta alzare un secchio. In ufficio, inoltre, è fondamentale segnalare con un cartello che, per esempio, i pavimenti del bagno sono bagnati: in commercio, per esempio, potrete trovare quelle classiche segnalazioni da collocare poco prima del bagno con scritto “pavimento bagnato”. In questo modo, nessuno si farà male, ma soprattutto non avrete pulito inutilmente le mattonelle del pavimento. Un suggerimento che vi consentirà di pulire in maniera veloce riguarda il secchio: preferisci quello con strizza mocio, così da poter lavare i pavimenti con maggiore facilità. Per spolverare, invece, acquista uno o più kit di piumini così da poter rimuovere lo sporco dagli scaffali di archiviazione dei raccoglitori. Per quanto riguarda i detergenti, fai attenzione a scegliere quelli più idonei: ad esempio, se hai il marmo in ufficio, scegline uno suggerito per questo tipo di materiale, così da non danneggiare la superficie. Anche nel caso del parquet, scegli un prodotto arricchito con cera se hai un legno massello tra le mani. Infine, non dimenticare di equipaggiare l’ufficio con un’aspirapolvere idonea per tutti i tipi di pavimentazioni che hai in ufficio.

Come pulire la scrivania in ufficio

La scrivania non può esser un posto sporco, poiché dobbiamo lavorare correttamente ed avere i giusti spazi per sistemare un’agenda piuttosto della corrispondenza appena arrivata. Proprio per questo è necessario acquistare dei panni o strofinacci con cui eliminare lo sporco e la polvere dalla scrivania, così da non ritrovarsi a starnutire continuamente durante il lavoro al pc. Se possibile, peraltro, acquista anche una gelatina che ti consentirà di pulire la superficie della tastiera catturando polvere, sporco e peli in men che non si dica. In alternativa, esistono anche dei gel detergenti pensati appositamente per la pulizia della tastiera e dei mouse: la scelta spetta a te! Per la pulizia del monitor del pc, ti suggeriamo di prendere un panno asciutto in microfibra che è in grado di catturare delicatamente lo sporto dal tuo monitor di lavoro. In questa maniera, scompariranno anche tutte le impronte lasciate involontariamente, senza creare alcun graffio. Infine, riponi sotto la scrivania un piccolo bidoncino per la carta con un sacchetto, così da poter eliminare esclusivamente la carta.

La regolarità di pulizia è fondamentale per l’ufficio

Come potrai ben immaginare, pulire con regolarità l’ufficio è necessario per assicurare le giuste condizioni igieniche. Inoltre, in un ambiente pulito sarà anche più semplice concentrarsi e poter lavorare in modo adeguato. Pensa pure a quando dovrai ospitare i tuoi clienti e vedranno uno spazio confortevole e profumato in cui trascorrere del tempo conversando circa il lavoro programmato. Non dimenticare che la pulizia fa bene a tutti: pulisci pure i tappeti con l’aspirapolvere, lava le tende di tanto in tanto e svuota i cestini in maniera puntuale, ogni fine giorno. Ora che conosci qualche strategia in più per poter pulire correttamente gli spazi lavorativi, non ti resta che metterti alla ricerca dei giusti prodotti e iniziare a creare il giusto spazio in cui lavorare.