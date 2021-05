Elisabetta Belloni alla guida dei Servizi segreti

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nominato come nuovo Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Elisabetta Belloni, già ambasciatrice e Capo di Gabinetto della Farnesina nel 2015 quando il Ministro degli Esteri era Gentiloni, che prenderà il posto di Gennaro Vecchione.Nella maggioranza, a plaudire la nomina è Matteo Salvini che twitta: «Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del Dis, e buona prosecuzione al generale Mario Parente» e Matteo Renzi 'cinguetta' «La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del Dis è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari Anpal, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un'ottima notizia. Due passi in avanti #Discontinuità #Draghi".