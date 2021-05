Euro 2020 con 26 calciatori: Mancini può già esultare

La lista, in caso di defezioni provocate dai contagi, potrà essere modificata con 3 uomini in più. Questa decisione della UEFA avrà reso felice il ct Roberto Mancini, che può già esultare, essendo stato il primo commissario tecnico a chiedere l'allargamento del gruppo da impiegare per la competizione europea.

Per far fronte ai rischi di contaminazioni e di quarantena da COVID-19, il Comitato esecutivo della UEFA ha autorizzato le Nazionali che giocheranno al prossimo Europeo (11 giugno-11 luglio 2021) a convocare 26 invece dei consueti 23 calciatori. Sul referto di ogni partita, specifica la UEFA, dovranno comparire 23 giocatori per ogni incontro.