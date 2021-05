(credits: Nazionale Italiana di Calcio Fb)

Domani sera alle 21 a Lubiana in Slovenia l’ Italia Under 21 sfiderà il Portogallo nei quarti di finale degli Europei. Sarà una partita secca con eventuali supplementari e rigori per decidere la squadra che accederà alle semifinali di giovedì 3 Giugno. Negli azzurrini di Paolo Nicolato Pinamonti e Sottil non sono in buone condizioni fisiche e andranno in panchina. Esterni Pobega e Maggiore.

Regista Sala. In attacco Scamacca e Cutrone. Nel Portogallo sulle fasce Luis e Gedson Fernandes. Trequartista Mota. In avanti Trincao e Ramos. Nelle altre gare dei quarti di finale la Spagna giocherà alle 18 a Maribor con la Croazia, la Francia affronterà alle 18 a Budapest l’ Olanda e la Germania dovrà vedersela alle 21 a Szekesfehervar con la Danimarca.