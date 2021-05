Francia: Gorgonzola italiano richiamato per la presenza della listeria

Si raccomanda a chi li detiene di non consumarli e distruggerli, o di essere rimborsati. La Listeria è un batterio che può causare complicazioni nei soggetti più fragili: bambini piccoli, anziani, pazienti con basse difese immunitarie, donne in gravidanza. Il periodo di incubazione per la listeriosi può essere fino a otto settimane. L'Italia al momento non è interessata dal richiamo.





Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo francese, invita i cittadini italiani che si recano per motivi turistici o che vivono in Francia a prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto del prodotto interessato che potrebbe essere assunto anche con la pizza.

Tali lotti sono stati posti in vendita nei supermercati e nei negozi di medie dimensioni, dei marchi Leclerc e Carrefour, tra il 9 marzo e il 29 aprile, nonché presso alcuni distributori di ristorazione, in particolari negozi Promocash. Lo comunica Codipal del Gruppo italiano Granarolo, raggiungibile allo 0800.941.342 (in Francia) in una nota. Alcuni di questi prodotti sono stati commercializzati prima della misura di ritiro.