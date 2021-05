GP Monaco F1, doppietta Ferrari nelle "libere"

(Getty)





Alle spalle delle 2 Ferrari, la Mercedes di Lewis Hamilton con il tempo di 1'12"074, seguita dalla Red Bull di Verstappen e dall'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Al nono posto il pugliese Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo. Dopo il venerdì di sosta che sarà riservato alle Formule minori, il Circus della Formula 1 tornerà sabato 22 maggio sulle strade del Principato, per le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara in programma dalle ore 15 di domenica 23 maggio 2021.

- Alla fine della seconda sessione di prove libere per il Gran Premio del Principato di Monaco, la Ferrari piazza al primo posto Charles Leclerc (1'11'684), seguito in seconda posizione con il tempo di 1'11''796 dall'altra Rossa condotta da Carlos Sainz. Davanti al suo pubblico (presente al 40 % della capienza per le disposizioni anti-COVID), Leclerc si regala un pomeriggio di gloria, dopo i problemi al cambio riscontrati durante la prima sessione.