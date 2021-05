Il cinema di Piero Virgintino (ri)visto da Nicola Mascellaro

La frase non è mia - non desidero paternità acquisite perché il difficile non è diventare padre ma esserlo (anche questa perla di saggezza appartiene ad altri) - e la riporto solo in considerazione del fatto che colui che ha avuto l’ardire di pronunciarla si limitava a fare una semplice considerazione statistica: «Ormai i pensionati della nostra “Gazzetta” pubblicano un libro ogni dodici mesi».

In verità l’uomo archivio, all’anagrafe Nicola Mascellaro, sforna due libri l’anno e chi scrive nel 2020, sempre sul «GIORNALE DI PUGLIA» di entrambi i testi si è occupato.

Giorni fa Nicola mi ha portato personalmente il libro e, tra mascherina e sordità che ci accomuna, abbiamo dato via ad un ‘siparietto’ ridicolo che giustifico con la famosa frase di Goethe «L’uomo intelligente trova ridicolo quasi tutto, l’uomo sensato quasi nulla». Avevo fatto presente a Nicola che ero ai limiti del tempo che mi è concesso per stare in piedi e, riposto il volume «PIERO VIRGINTINO - Il critico che raccontava il cinema» (DI MARSICO LIBRI, Modugno 2021, e 12,00) insieme agli altri in attesa di lettura, ci siamo salutati. Due minuti dopo è ricomparso dicendo:«Gianni non trovo le ‘chiavi’, mi servono per guidare». Mentre pronunciava queste parole aveva già iniziato la caccia al tesoro sulla scrivania adiacente la sedia che aveva occupato. Controllate le quattro pseudo scrivanie presenti ho detto “rivedi in tasca”, da questa verifica sono spuntate delle chiavi «Hai visto che le avevi?», ma subito Nicola «Cerco gli occhiali, non le chiavi». Il mio attimo di smarrimento è durato pochi secondi, poi scrutato il volto del mio interlocutore ho rinvenuto il corpo del ‘reato’, alzato sulla fronte…alla Federico Fellini. Una scena da pellicola neorealista - Bari città aperta - che avrebbe fatto sorridere il critico Virgintino.

In una prefazione tanto affettuosa quanto colta Oscar Iarussi, il cronista in sostanza subentrato a Virgintino come esperto di cinema, ci regala riferito a Don Pierino «Giornalista tout court nella redazione della vivacissima Gazzetta del Mezzogiorno post bellica, prima di diventare titolare delle recensioni della Settima arte», che è un ritratto fedele di quello che era una volta il lavoro nelle redazioni dei quotidiani e giornali in genere. La definizione di Settima arte si deve al nostro scrittore, poeta e teorico del cinema Ricciotto Canudo, nato a Gioia del Colle nel 1877 e morto a Parigi a solo 46 anni, che Iarussi definisce con grande arguzia felliniana-laudadiana barisien-parisien (Conoscente, gli amici non fanno queste cose, che ti sei preso in prestito il volume di Canudo pubblicato postumo a Roma nel 1965 dal titolo “L’officina delle immagini” ti sarei grato per il rientro dell’opera).

Iarussi scrive inoltre una verità che pochi comprenderanno, ma della cui ‘caratura’ umilmente mi faccio carico «Il giornalismo - come pochi sanno fuori dal mestieraccio - non coincide affatto esclusivamente con la scrittura» e che sembra fare il verso al passo copernicano De Revolutionibus «Si ammette ordinariamente tra gli autori che la terra è immobile al centro del mondo, in modo tale che essi stimano insostenibile e anche ridicolo pensare il contrario…». Con il ricorso a Copernico ritengo di essermi assicurata la telefonata di Mascellaro nella quale contesterà il mio modo poco ortodosso di approcciarmi al suo libro. Iarussi - chiamarlo Oscar (Guerriero di Dio) è stato indicargli già la strada del grande schermo, non a caso il suo «Andar per i luoghi del cinema» è un piccolo bocciolo miracolo(so) che pare ispirarsi ai migliori anni del duo De Sica Zavattini - al termine della sua ‘filiale’ prefazione si sofferma sulla gigantografia esposta nel Palazzo del Cinema di Venezia in cui si può ammirare, fra i tanti, un elegante dottor Virgintino in giacca bianca. A parere del giornalista che nel 2020 ha pubblicato, sempre per «il Mulino» di Bologna, «Amarcord Fellini-L’alfabeto di Federico» solo l’avvocato Manuel Virgintino poteva ‘scovare’ il padre in quella foto. Dal momento che «La verità è la somma delle contraddizioni in cui inciampano gli uomini intelligenti», caro Iarussi, devo farti notare che, dall’inizio di questo secolo, abbiamo dimenticato come si guardano le fotografie - anche il cinema onestamente - e non siamo più in grado di soffermarci su una delicata immagine in bianco e nero per più di cinque secondi, ‘bombardati’ a ritmo serrato da un ‘colore’ di cui il nostro cellulare è custode intransigente ed innocuo al servizio di migliaia di scatti senza materia, corpo ed anima.