Nel secondo tempo al 7’ Boateng del Monza sfiora il raddoppio. Al 33’ Hjulmand dei pugliesi di testa colpisce il palo. Sconfitta immeritata del Lecce. La squadra di Eugenio Corini è terza in classifica con 61 punti insieme al Monza, a -2 dalla Salernitana. I campani vincono 2-1 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone e sono secondi a 63 punti.

Nella trentaseiesima giornata di Serie B il Lecce perde 1-0 a Monza. Nel primo tempo al 9’ Henderson dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 20’ Colpani dei lombardi con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 41’ il Monza passa in vantaggio con Barberis su punizione. Al 47’ Dermaku del Lecce va vicino al gol.