Il ritorno dei Sonohra con il nuovo singolo 'Arizona'

Il titolo della canzone prende il nome da uno stato americano e porta i fratelli veronesi a contaminare il folk con sonorità latine portando il sound in un contesto tex/mex.Scritto in un periodo particolare, dopo più di un anno di sosta forzata dalla musica live causata dalla pandemia, il brano parla di un viaggio in auto tra Stati Uniti e Messico, alla ricerca di se stessi.Già al primo ascolto traspare quella voglia di viaggiare, quella voglia di estate, quella voglia di ballare, ma soprattutto quella voglia di leggerezza, quella leggerezza che abbiamo sempre dato per scontata e che ora ci manca come l’aria.Anche il videoclip è stato concepito nel medesimo mood, coinvolgendo persone di genere e sesso diversi e da ogni parte del mondo, le quali si sono filmate con lo smartphone mentre ballano la canzone ed eseguendo negli incisi del brano un ballo appositamente creato.Arizona è il singolo che anticiperà il prossimo album di inediti dei Sonohra in uscita a fine 2021 e sarà accompagnato dal mini tour estivo “#viailsipariotour2021”.