Il Parco nazionale dell'Alta Murgia diventa francobollo

- Saranno cinque i francobolli dedicati al Parco Nazionale dell'Alta Murgia. A darne l'annuncio, a Gravina, in provincia di Bari, nella giornata europea dei Parchi, è stato il Presidente del Parco, Francesco Tarantini, che ha elencato quali tesori del Parco verranno immortalati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: la Cava Pontrelli con le oltre 25.000 orme di dinosauro che affondano in un ex giacimento calcareo; la Grotta di Lamalunga custode di un antico esemplare di Neanderthal; le Miniere di bauxite, patrimonio incantevole di archeologia industriale; il Pulo di Altamura e il Pulicchio di Gravina, due grandi doline che testimoniano la lunga erosione carsica che più ha caratterizzato l'Alta Murgia.