India, paura in volo: spunta un pipistrello a bordo: panico tra i passeggeri

Il portavoce dell'autorità per l'aviazione civile indiana, confermando l’accaduto, ha affermato che dopo l'atterraggio dell'aereo, quest'ultimo è stato sottoposto a fumigazione, dopo di che è stato trovato un pipistrello nell'area dell'ottava fila di sedili dell'aereo, e i passeggeri diretti a Newark hanno continuato il loro viaggio su un altro volo Air India. Il personale del Dipartimento di conservazione della fauna selvatica è stato chiamato per catturare e portare via il pipistrello. L'aereo è atterrato in sicurezza intorno alle 03:55 del mattino (ora locale)", ha concluso il portavoce. Il dipartimento di sicurezza del volo della compagnia aerea ha avviato un'indagine sull'incidente.





Tuttavia, il dipartimento di ingegneria di Air India,evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha dichiarato nel suo rapporto iniziale che l'ingresso del pipistrello sull'aereo era il risultato di azioni di terze parti. "La causa probabile potrebbe essere quando si caricano veicoli simili a quelli usati per trasportare il servizio di ristorazione", ha detto un portavoce di Air India.

NEW DELHI - Paura a bordo dopo il decollo. I passeggeri terrorizzati quando all’improvviso è sbucato un grosso pipistrello che volava avanti e indietro tra il corridoio e la cabina dei piloti. Poco dopo la partenza, a notte fonda, l’animale ha iniziato a volare in cerchio all’interno dell’aereo della Air India mentre si dirigeva a Newark, nel New Jersey. L'aereo Boeing 777-300 che era partito giovedì da Nuova Delhi, ha dovuto fare rientro all'aeroporto di partenza.