La Juve batte l'Inter 3-2 ed è quarta per una notte

(via Juventus fb)

- I vecchi campioni d'Italia battono i nuovi. Allo Juventus stadium l'Inter non fa lo sgambetto ai bianconeri che sono ancora in corsa per il piazzamento Champions. Il Derby d'Italia, con o senza verdetti da attribuire, offre sempre colpi di scena. La Juve supera per 3-2 gli uomini di Conte in una gara in cui non sono mancati duelli, calci di rigore, espulsioni, ricorsi al Var.L'Inter arriva a Torino con l'intenzione di fare il colpaccio, ma i padroni di casa con qualità e attenzione, tengono testa. Il primo tempo regala emozioni con la rete di Ronaldo che ribatte in porta il rigore parato da Handanovic. Calvarese con il supporto del var fischia il contatto Darmian-Chiellini. I bianconeri sono più determinati, anche se CR7 è sempre fuori dalla manovra. L'Inter attende con pazienza le scorribande di Cuadrado e Chiesa che deve vedersela con Hakimi. Poi i nerazzurri riportano la parità. È ancora un calcio di rigore decretato dopo il consulto del var. Il tocco di De Lingt sulla caviglia di Lautaro è leggero, ma sanzionabile. Dal dischetto Lukaku batte Szcezsny. Manca poco alla fine del primo tempo, ma è Cuadrado a firmare il 2-1 con un tiro deviato da Eriksen.Per gran parte del secondo tempo non si sviluppano molte occasioni, ma molti scontri. Betancourt infatti viene espulso per doppia ammonizione e così l'Inter aumenta la pressione, ma solo nell'ultimo quarto d'ora la gara si riaccende. Dal cross di Barella va verso Lukaku che è trattenuto da Chiellini il quale cadendo mette la palla nella sua porta. Inizialmente l'arbitro annulla, ma è ancora una volta il var a decretare la rete, non con poche proteste juventine. La Juve non si arrende trascinata da Cuadrado.In una delle ultime ripartenze il colombiano cade in area da un contatto di Perisic. Questa volta senza consulto var al dischetto va proprio l'ala bianconera che batte Handanovic e sconfigge i campioni d'Italia. L'Inter del finale di gara ha provato ad raddrizzare la partita, ma la squadra di Pirlo è riuscita a spuntarla.