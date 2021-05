Lecce, grave incidente stradale: 1 morto e 1 ferito

L'altro conducente, invece, è stato portato al Vito Fazzi di Lecce dove le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Grave incidente a Lecce, dove una Kia Soul ed una Panda si sono scontrate tra Via Minniti e via Gentile nel quartiere San Lazzaro. L'impatto è stato così forte che la Panda si è ribaltata andando anche sul marciapiede, danneggiando il parcometro e sbalzando il proprio conducente, un uomo di 64 anni, per cui i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far nulla.