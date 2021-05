Come funzionerà e da quando sarà attivo il certificato Covid dell'Ue

BRUXELLES - Parlamento e Consiglio Ue hanno trovato l'intesa sul pass valido in tutta l'Unione per chi è stato vaccinato, è guarito o risulta negativo. Sarà in vigore dal 1 luglio e faciliterà gli spostamenti da Paese a Paese.I certificati saranno verificati per prevenire frodi e falsificazioni, così come l'autenticità dei sigilli elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti dai certificati non possono essere archiviati negli Stati membri di destinazione e non sarà istituita una banca dati centrale a livello dell'UE.L'elenco delle entità che elaboreranno e riceveranno i dati sarà pubblico in modo che i cittadini possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati.Il testo concordato sarà ora sottoposto alla commissione per le libertà civili il 26 maggio e quindi in plenaria per l'approvazione nonché al Consiglio. Se confermato dalla commissione, sarà presentato per l'adozione in plenaria durante la sessione plenaria di giugno (7-10 giugno 2021).