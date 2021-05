Liga, l'Atletico Madrid vince lo scudetto

(via Atletico Madrid Fb)

Il Real Madrid vince 2-1 in casa col Villareal e si classifica al secondo posto a 84 punti. Il Barcellona prevale 1-0 ad Eibar. Il Siviglia vince 1-0 in casa con l’Alaves e va in Champions League con l’Atletico Madrid il Real Madrid e il Barcellona. L’Elche si impone 2-0 in casa con l’Atletico Bilbao e si salva. L’Huesca pareggia 0-0 in casa col Valencia e retrocede in Serie B insieme all’Eibar e al Valladolid. Il Cadice pareggia 2-2 a Levante. Il Real Sociedad vince 1-0 a Osasuna e si qualifica per l’Europa League col Betis Siviglia che prevale 3-2 a Vigo col Celta. Il Granada pareggia 0-0 in casa col Getafe.

- Nella trentottesima e ultima giornata della Liga l’Atletico Madrid supera 2-1 in trasferta il Valladolid e vince lo scudetto con 86 punti. Per la squadra di Diego Simeone è l’undicesimo titolo. Nel primo tempo al 18’ passa in vantaggio il Villareal con Plano, tiro di destro. Nel secondo tempo al 12’ pareggia Correa, tiro di sinistro. Al 22’ Suarez con un tiro rasoterra realizza il gol decisivo per il successo dei colchoneros.