Ligue One, il Lille supera 2-1 l'Angers e si aggiudica lo scudetto

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentottesima e ultima giornata di Ligue One il Lille supera 2-1 in trasferta l’Angers e con 83 punti vince lo scudetto. Nel primo tempo all’11’ il Lille passa in vantaggio con David, tiro di destro. Al 46’ raddoppia Burak Ylmaz su rigore concesso per un fallo del portiere Bernardoni su David. Nel secondo tempo al 92’ l’Angers segna con Fulgini, tiro di sinistro. Per il Lille è il quarto titolo della sua storia. Il PSG vince 2-0 a Brest ed è secondo a 82 punti.

Il Monaco pareggia 0-0 a Lens e si qualifica per i preliminari di Champions League. Il Lione perde 3-2 in casa col Nizza e accede all’Europa League insieme al Marsiglia che è sconfitto 1-0 a Metz. Il Nimes perde 2-0 a Rennes e retrocede in Ligue Two col Digione che vince 1-0 a Saint Etienne. Il Nantes perde 2-1 in casa col Montpellier e giocherà lo spareggio salvezza col Tolosa. Il Bordeaux vince 2-1 a Reims. Il Lorient pareggia 1-1 a Strasburgo.