Basket, Play Off: l'Armani Milano vince 99-65 in casa col Venezia

(via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda gara della semifinale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’Armani Milano vince 99-65 in casa col Venezia. Primo quarto, Datome 4-3 per i lombardi. Le Day, 9-7. Delaney, 16-7. Roll, 20-7. Rodriguez, Milano prevale 23-7. Secondo quarto, Rodriguez 28-9 Armani. Rodriguez, 32-11. Datome, 36-18. Rodriguez, 40-20. Di nuovo Rodriguez, 47-24. Delaney, 51-26. Milano si impone di nuovo 54-29. Terzo quarto, Roll 57-31 Armani. Shields tripla, 60-33.

Ancora Shields, 62-37. Moraschini, 69-45. Le Day, 73-48. Roll, Milano trionfa 77-52. Quarto quarto, Hines 82-52 Armani. Datome, 88-57. Brooks, 90-60. Cinciarini, 94-63. Wojciechowski, l’ Armani Milano vince questo quarto e 99-65 tutta la partita. Successo importante per i lombardi che si portano sul 2-0 nella serie. Migliori marcatori, nell’Armani Delaney 20 punti e Rodriguez 14. Nel Venezia Watt 15 punti e Daye 12. Nella terza gara delle semifinali dei play off l’Armani Milano giocherà mercoledì 2 Giugno alle 20,45 a Venezia.