L'Inter chiude in bellezza. Festa scudetto e 5 gol all'Udinese

- Festa all'esterno e festa sul campo. L'ultima giornata di campionato è la festa finale di un percorso vincente terminato in cima alla classifica con 91 punti. Prima della partita contro l'Udinese, migliaia erano i tifosi radunati all'esterno del Meazza, per omaggiare i campioni d'Italia. Alla gara vinta 5-1 e alla premiazione della coppa lo stadio ha ospitato mille tifosi.Partono dal primo minuto Handanovic, che stacca Zenga per numero di presenze di e poi Lautaro e Hakimi. Conte offre la passarella del campo agli altri della rosa che rispondono positivamente come Young che sblocca il risultato. Poco dopo è Eriksen a raddoppiare. Il danese aveva sostituito Sensi uscito anzitempo dal campo.Nella ripresa Lautaro dal dischetto realizza il tris. A procurarsi il rigore è Hakimi. Mentre Handanovic lascia il campo per Padelli, Perisic cala il poker. Prima del finale non può mancare alla fiera del gol Lukaku che forse realizza uno tra i suoi gol più rocamboleschi con la complicità di Sanchez. Per l'Udinese Pereyra offre una piccola felicità ai bianconeri. Il pomeriggio di festa tra i coriandoli nerazzurri, probabilmente, si prolungherà in serata.