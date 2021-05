Torino-Milan 0-7: goleada rossonera

(via Ac Milan Fb)

- Match senza storia a Torino dove il Milan porta a casa una vittoria netta battendo i padroni di casa 7-0. Una partita facile per i rossoneri che costruiscono grandi occasioni da gol e divertono dimostrando di saper giocare un calcio veloce e moderno.Dopo la prima occasione granata, Theo Hernandez sblocca il risultato al 19’. Al termine di un’azione tutta mancina, fa partire un siluro che è assolutamente imperdibile per Sirigu. Passa un minuto e arriva l’occasione per raddoppiare con Castillejo che, sulla ribattuta di Sirigu dopo un colpo di testa di Kessiè, colpisce il palo. Il 2-0 dei rossoneri arriva così al 26’. Castillejo conquista un calcio di rigore che Kessiè trasforma senza problemi. Il primo tempo termina così con i rossoneri in vantaggio.Nella ripresa, il copione non cambia. Le redini del gioco sono fermamente nelle mani della squadra di Pioli che si diverte dando vita ad una vera e propria goleada. Brahim Díaz, al 50’, non sbaglia su un assist perfetto di Kessiè. Al 62’ arriva la doppietta di Theo Hernandez che si fa trovare pronto su un assist perfetto di Rebic. Nonostante il 4-0 in tasca, i rossoneri non si fermano e, al 67’ arriva il quinto gol con Rebic su assist di Krunic. Dai piedi di Rebic arrivano le altre due reti che permettono al Milan di vincere 7-0.Il Milan sale a quota 75 insieme all’Atalanta, poi Napoli a 73, Juventus 72 e Lazio 67 che deve recuperare il match con il Torino.