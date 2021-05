L’Ordine degli avvocati di Bari insieme al Comitato Pari Opportunità condivide il progetto 'Cassetta Help'

BARI - L'Ordine degli Avvocati di Bari, insieme al suo Comitato Pari Opportunità, ha aderito al progetto “Cassette Help” ideato dall’A.P.S. ‘Fermiconlemani’, a cui ha conferito il patrocinio morale anche l’Associazione Donne Giuriste Italiane - Sezione di Bari (A.D.G.I.).Al sesto piano del Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola, presso la sede dell’Ordine Avvocati di Bari, è stata installata una cassetta a disposizione delle donne che vogliano lanciare una richiesta di aiuto o lasciare un messaggio di speranza per le vittime che affrontano momenti di paura e di difficoltà.La “Cassetta Help”, la sesta installata a Bari dall’associazione ‘Fermiconlemani’, garantisce il totale anonimato per le segnalazioni di violenza di genere, cyberstalking, cyberbullismo, cybershaming e ogni tipo di dinamica violenta connessa a questi reati, spesso non denunciati.Le persone interessate potranno anche contattare il numero verde 800 822538 di ‘Fermiconlemani’ per essere supportate telefonicamente da professionisti esperti o per prenotare un appuntamento presso il punto di ascolto messo a disposizione dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Bari o in uno dei punti di ascolto dell’associazione, a Bari, Ruvo e Casamassima.“Siamo con le donne che dovessero essere vittime di violenza di genere nel Palazzo di Giustizia – dichiara il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì - affinché denuncino, anche in forma anonima, ogni tipo di prevaricazione. Col nostro Comitato Pari Opportunità non faremo mancare loro il nostro sostegno”.In allegato comunicato stampa e foto (da sx: Giovanna Brunetti, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Bari; Tiziana Cecere, presidente Aps 'Fermiconlemani'; Giovanni Stefanì, presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari; Feliciana Bitetto, presidente sezione di Bari Associazione Donne Giuriste Italiane; Marco Magliozzi, Aps 'Fermiconlemani').