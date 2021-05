Lorenzo Lupo, il cantautore pugliese pubblica il singolo d'esordio ''Controcorrente''

“Controcorrente” (Il Branco Publishing srl) è il primo inedito del cantautore pugliese Lorenzo Lupo, brano che parla di quante volte si affrontino continui ostacoli da superare, di un amore profondo che permette di entrare nell’amina della persona che ama e che ha incontrato in maniera reciproca. Il particolare, sta nel fatto che l’artista cerca di spiegare il pensiero che ha per la musica. Il testo infatti racconta quello che ha suscitato in lui quest’amore, vedendo tutte le cose nell’aspetto più bello nella quale si possano ammirare. Ciò che gli accade non riesce a comprenderlo; anzi, pensa che questo sia un sogno che gli faccia vedere cose non reali, ma che successivamente porta a comprendere la realtà di ciò che vive costantemente. Il ritornello fa capire, che la musica è l’unica risorsa presente nella sua vita, come un vero amore tra due individui, perché essa unisce nella maniera più potente che ci sia.''La musica è l’unica ragione che fa combattere tutti noi come guerrieri in un’arena - spiega Lorenzo - è l’ancora che salva nel mare immenso e profondo. È una dimensione che rende liberi di esprimersi e di comunicare facendo capire ciò che si prova essendo sé stessi senza filtri e maschere. Il significato del mio inedito è quello di raccontare attraverso il rapporto magico tra me e la musica''.