Nadal trionfa agli Internazionali d'Italia

(via Internazionali BNL d'Italia fb)





Nadal si fa notare al Foro Italico con precise demivolèe. Tra le donne nella finale la polacca Iga Swiatek ha vinto 6-0 6-0 con la ceca Karolina Pliskova. Per la Swiatek primo successo della sua carriera a Roma.

Lo spagnolo Rafael Nadal vince gli Internazionali d’ Italia di tennis maschile a Roma. Supera in finale in tre set 7-5 1-6 6-3 il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo fa la differenza in positivo con i colpi da fondo campo. Il serbo si oppone con efficacia con i pallonetti e i lungo linea ma non basta per imporsi.