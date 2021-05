Un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco indirizzati all'autista, fratello del capo clan Ricucci ucciso nel 2019. L'uomo ferito all'addome e al torace è ricoverato all'ospedale di Manfredonia dove non sarebbe in pericolo di vita.