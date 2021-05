Municipio I, Leonetti: "Illuminiamo un pezzo di storia della città"

BARI - "Sono in dirittura d’arrivo le lavorazioni necessarie ad illuminare l’ultimo tratto di via Gentile e il ponte del canale Valenzano nel Quartiere Japigia". Così in una nota Lorenzo Leonetti, presiente del Municipio I."Si tratta - prosegue Leonetti - di un intervento di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, inserito nel progetto Smart 2020 del Municipio 1. Con questi lavori sostituiremo circa 15 corpi illuminanti con altrettanti a tecnologia led, cambieremo diversi pali deteriorati e rifaremo completamente l’impianto elettrico di un tratto di strada comunale, al buio da troppo tempo. Questo intervento mi inorgoglisce molto perché mi permetterà non solo di onorare un impegno preso in campagna elettorale, ma soprattutto consentirà di illuminare l’ingresso del Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari, uno dei luoghi più importanti della nostra città, dove sono custoditi oltre 70.000 resti mortali di nostri concittadini che hanno perso la vita durante i due conflitti mondiali. Grazie al Sindaco Decaro, all’assessore Galasso e ai consiglieri municipali per avermi sostenuto in questo intervento indispensabile e patriottico", conclude Leonetti.