Nuovi fondi per il bonus auto 2021: ecco i requisiti e come richiederlo

ROMA - Tra i tanti incentivi che il governo Conte e quello Draghi hanno messo in pista c'è anche questo. La misura riguarda l'acquisto di vetture a basso impatto ecologico (auto elettriche e ibride).Sul totale, sono 56 i milioni di euro che confluiranno nel fondo Ecobonus M1 2021 per la fascia di emissione 0-60 g/km (auto elettriche e ibride plug-in).- Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus auto oscilla tra i 10mila e i 6mila euro, a seconda che l'acquisto avvenga con o senza rottamazione. Da 21 a 60 g/km di CO2, gli incentivi variano dai 6.500 euro in caso di rottamazione ai 3.500 senza rottamazione. Da 61 a 135 g/km di CO2, l’incentivo è di 3.500 euro ma è necessario avere un'auto da rottamare.- È fondamentale ricordare che, per ricevere l'ecobonus, il prezzo di acquisto della vettura non deve superare i 61mila euro, IVA inclusa.L'ecobonus raggiunge gli 8mila euro, con rottamazione, per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.