REDAZIONE - Perquisizioni in tutta Italia e 11 indagati afferenti all'estrema destra e ai suprematisti, per offese social all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' l'esito di un'operazione effettuata dai Carabinieri del ROS e che ha condotto all'individuazione di una piattaforma russa quale base di elaborazione e di partenze per le azioni lesiva la figura dell'attuale Capo dello Stato.