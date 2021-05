Il ritorno di Simonetta Spiri, ''Nelle tue mani'' è il nuovo singolo

Domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma, a sorpresa, Simonetta Spiri ha pubblicato il singolo "Il viaggio dei pensieri - parte 2", brano che ha subito raggiunto la quarta posizione su Itunes.

Ma la sorprese, per la cantante sarda, non sono finite: martedì 18 maggio uscirà, su tutti i digital store "Nelle tue mani" già disponibile in pre-save.

“Nelle tue mani” è una dedica d’amore a tutti coloro che le hanno preso la mano nel momento in cui il suo sorriso si spegneva di giorno in giorno, un canto che dedica alla madre Terra alla quale ha riaffidato la sua vita ripartendo dalle sue origini e ritrovando sé stessa nei posti più selvaggi e misteriosi della sua Sardegna.