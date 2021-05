Oms: casi India e Brasile possono accadere altrove

GINEVRA — In India e Brasile si concentrano più della metà dei nuovi casi di Covid registrati la scorsa settimana nel mondo, ma “ci sono molti altri Paesi in tutto il mondo che devono affrontare una situazione molto fragile. Quello che sta succedendo in India e Brasile potrebbe accadere anche altrove, a meno che non prendiamo tutti le precauzioni di salute pubblica che l’Oms chiede dall’inizio della pandemia. I vaccini fanno parte della risposta, ma non sono l’unica risposta”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus.