Pio e Amedeo all'Arena di Verona con ''Felicissima sera''

Dopo il grande successo ottenuto con "Felicissima sera", lo show che li ha visti protagonisti su Canale 5, Pio e Amedeo sono pronti per tornare a incontrare il pubblico che sulla rete ammiraglia Mediaset ha regalato loro oltre il 27% di Share con picchi di oltre il 29% per 5.549.000 milioni di telespettatori.

L’appuntamento con "Felicissimo Show" è fissato per il 3 maggio 2022 all’Arena di Verona, quando il duo di comici porterà in scena il nuovo spettacolo teatrale che raccoglie l’eredità dello show televisivo e non solo. I biglietti per lo spettacolo (prodotto da Friends&Partners) sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e dalle ore 11 del 21 maggio nei punti vendita abituali.