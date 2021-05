Play Off Serie C, Bari in campo alle 17.30

(via Ssc Bari Fb)

- Andata e ritorno alle 17.30. E' quanto stabilito dalla Lega Pro, subito dopo il sorteggio che ha indicato la Feralpisalò quale avversario che il Bari affronterà nel primo turno della fase nazionale dei playoff della Serie C 2020-2021. Resta invariato il calendario del doppio confronto, con la prima gara programmata per domenica 23 maggio al "Lino Turina" di Salò e con la seconda partita confermata per mercoledì 26 maggio al San Nicola di Bari. Per i due incontri non è prevista alcuna diretta televisiva in chiaro.