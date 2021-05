Progetto Legalità, l'eurodeputata Chinnici incontra gli studenti del "da Vinci" di Bisceglie

BISCEGLIE - Venerdì 14 maggio p.v., a partire dalle ore 10.45, le classi 2B, 4C, 2C, 4D, 5C, 5D, 4A, 3BL, 3CL e 3B del Liceo “L. da Vinci” di Bisceglie incontreranno la magistrata ed europarlamentare Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia con un’autobomba il 29 giugno 1983 in via Pipitone Federico a Palermo. Il giudice Chinnici è stato il promotore di quel nuovo metodo di contrasto della criminalità organizzata definito giornalisticamente “pool antimafia” composto dai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello che è all’origine del maxiprocesso della seconda metà degli anni ’80 e delle successive ben note tragiche vicende di Capaci e via D’Amelio.L’incontro muoverà dalla presentazione e dalla discussione del libro dell’on. Dott.ssa Chinnici intitolato “E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte” da lei scritto sulla figura di suo padre. Tale iniziativa, come i già avvenuti incontri con la prof.ssa Tiziana Palazzo, vedova Cosmai e i coniugi Pinuccio e Lella Fazio e il giudice Leonardo Guarnotta con il giornalista Attilio Bolzoni, si colloca nell’ambito del progetto Legalità, parte integrante della programmazione di educazione civica del Liceo “da Vinci” nonché un nuovo importante tassello di impegno per la memoria e per la diffusione della cultura della legalità che caratterizza da molti anni la missione educativa di questo liceo.All’incontro presenzieranno in qualità di docenti “accompagnatori” i seguenti insegnanti: S. Afrune, A. De Silvio, R. Massarelli, M.C. Mastrototaro, A. Mezzina, F. Papagni, R. Tatulli, V. Tesoro.L’evento si terrà su piattaforma meet per gli studenti del liceo e in diretta streaming per tutti coloro volessero partecipare al seguente indirizzo: https://stream.meet.google.com/stream/be72e2a3-ac81-4648-8f15-945e56627860