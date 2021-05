La Corea del Nord ha deciso di ritirarsi dalle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022. E' quanto annunciato nel pomeriggio di domenica 16 maggio 2021 dall'Asian Football che, non motivando questa decisione, ha lasciato ipotizzare che il ritiro dei nordcoreani sia dovuto alla preoccupazione da essi manifestata per la pandemia legata al Covid-19.