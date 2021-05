3BMeteo: nuova settimana tra anticiclone e impulsi instabili

NUOVA SETTIMANA ANCORA A TRATTI INSTABILE: la circolazione di bassa pressione che staziona da alcuni giorni tra il Regno Unito e il Mare del Nord continua ad interessare buona parte dell'Europa centrale e a tratti lambisce anche l'Italia.

Questo è il motivo per cui il tempo, specie al Nord mostra ancora caratteri di instabilità. Nel corso della nuova settimana l'area di saccatura si alzerà leggermente di latitudine, ciò consentirà maggiori spazi soleggiati sull'Italia ma le regioni settentrionali resteranno ancora in balia di qualche leggero transito instabile. Il primo si esaurirà entro la giornata di lunedì:

UN LUNEDÌ CON QUALCHE SPUNTO INSTABILE: la giornata sarà caratterizzata da una certa nuvolosità irregolare sulle Alpi e sul Nordest con qualche isolato piovasco in graduale esaurimento da ovest nel corso del pomeriggio sera. Potranno essere lambiti da qualche pioggia anche i settori di pianura compresi tra il basso Veneto e l'Emilia Romagna. Al centro situazione migliore ma con qualche spunto instabile sull'Appennino Toscano e Laziale dove potrà esserci qualche isolato fenomeno. Via libera o quasi al Sud con qualche annuvolamento sull'area tirrenica e sullo Ionio ma senza piogge. La ventilazione sarà tesa dai quadranti occidentali, specie al Centro Nord. Le temperature scenderanno leggermente al Nordest, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sull'Italia centrale. Al Sud un aumento più deciso riguarderà la Sicilia dove si potranno registrare punte anche superiori ai 30°C ma solo localmente.

IL TEMPO FINO A GIOVEDÌ: anche la giornata di martedì vedrà qualche spunto instabile al Nordest e localmente anche su basso Veneto e l'Emilia Romagna ancora lambiti da una blanda saccatura in transito a nord delle Alpi. Sul resto della Penisola condizioni soleggiate e con clima mite. Andrà meglio per tutti sia mercoledì che giovedì quando l'eventuale instabilità potrà interessare solo le regioni alpine e prevalentemente nelle ore centrali della giornata.

IL TEMPO DA VENERDÌ AL WEEKEND: da venerdì la situazione si potrebbe complicare leggermente per la formazione di una nuova depressione atlantica che punterebbe, condizionale d'obbligo, verso la Francia e l'Italia. Se la tendenza verrà confermata il tempo potrà peggiorare al Nord già da venerdì sera e mostrare caratteri instabili fino al Centro nella giornata di Sabato e in parte per la Domenica. Naturalmente si tratta di una tendenza che necessita di conferme.