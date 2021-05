San Nicola, prima presenza di Mons.Satriano al prelievo della Manna

"Ciascuno di noi - non solo i Padri Domenicani - sia custode di San Nicola". E' quanto raccomandato da Monsignor Giuseppe Satriano nell'omelia della solenne concelebrazione del 9 maggio che ha preceduto il prelievo della Sacra Manna nella cripta della Basilica di San Nicola. Per l'Arcivescovo di Bari-Bitonto è stata la prima presenza al tradizionale rito che ha concluso le funzioni religiose per il Santo Patrono del capoluogo pugliese. Esse nei giorni 8 e 9 maggio si sono svolte in formato ridotto e con il limite di accesso alla Basilica di San Nicola, corrispondente a 130 fedeli per le disposizioni anti-COVID.